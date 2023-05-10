Намокшая Рудова в купальнике сверкнула своими «сладкими холмиками»: лифчик прилип к прелестям

Недавно Наталья приехала в Дубай. Она проводит отпуск с подругами. Актриса то и дело делится пляжными снимками. На этот раз она запечатлелась в купальнике. Блондинка с еще влажными волосами блеснула пышной грудью. Намокший лифчик прилип к ее прелестям. Рудова продемонстрировала ложбинку.

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