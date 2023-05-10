Намокшая Рудова в купальнике сверкнула своими «сладкими холмиками»: лифчик прилип к прелестям

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса на отдыхе предстала в полуобнаженном виде, восхитив поклонников.

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она успела поработать с Павлом Прилучным, Дмитрием Нагиевым и другими известными персонами. Актриса обладает привлекательной внешностью. Она следит за фигурой и в 39 лет может дать фору даже моделям. А вот замуж звезда не спешит идти.

Недавно Наталья приехала в Дубай. Она проводит отпуск с подругами. Актриса то и дело делится пляжными снимками. На этот раз она запечатлелась в купальнике. Блондинка с еще влажными волосами блеснула пышной грудью. Намокший лифчик прилип к ее прелестям. Рудова продемонстрировала ложбинку. 

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены ее красотой. «Ого, какая русалка», «Как вам идет», «Грудь просто идеальная», «Просто конфетка», «Мамасита в деле», «Вид покорил», «Идеальное селфи», «Довольная, словно сорвала куш», — стали писать в Сети.

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