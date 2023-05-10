«Белье закончилось? Что за вульгарность?»: Ольга Бузова в майке без лифчика блеснула грудью в ресторане

На этот раз Ольга решила провести вечер с подругами. Примечательно, что она выбрала роскошный ресторан на Патриарших прудах. Телеведущая облачилась в модны брюки карго, зеленую косуху и ботильоны. Она также надела майку на голое тело, забыв про лифчик. Бузова засветила свою грудь под тонкой тканью.

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