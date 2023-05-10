«Белье закончилось? Что за вульгарность?»: Ольга Бузова в майке без лифчика блеснула грудью в ресторане

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она также продолжает быть одной из самых известных телеведущих. Артистка следит за внешностью, чтобы всегда выглядеть безупречно. Недавно она отдохнула на Кипре, а также прокатилась по Европе. Звезда то и дело красовалась в смелых нарядах.
На этот раз Ольга решила провести вечер с подругами. Примечательно, что она выбрала роскошный ресторан на Патриарших прудах. Телеведущая облачилась в модны брюки карго, зеленую косуху и ботильоны. Она также надела майку на голое тело, забыв про лифчик. Бузова засветила свою грудь под тонкой тканью.
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Поклонники отметили, что Ольга перепутала курорт с городом. Многие посчитали ее наряд слишком смелым.
«Какие красивые! Цвет куртки просто невероятный», «Подарите ей лифчик», «Белье закончилось? Что за вульгарность?», «В ресторан в таком не ходят! Платье надень», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды