«Модина-сковородина будет»: Прилучный похвастался брендовыми нарядами для крохи-сына

На этот раз Прилучный показал себя как примерный муж. Он был на родах и устроил красивую выписку. Теперь актер во всем помогает молодой жене. Праздники он провел дома и гулял с сыном. А 10 мая артист похвастался подарками для маленького наследника. Ему прислали модный брендовый костюм и игрушку для малыша.

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