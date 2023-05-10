«Модина-сковородина будет»: Прилучный похвастался брендовыми нарядами для крохи-сына

Павел Прилучный в прошлом году женился на коллеге Зепюр Брутян спустя два года после развода с первой женой. А недавно в звездной семье случилось пополнение. Избранница родила первенца — сына Микаэля.
На этот раз Прилучный показал себя как примерный муж. Он был на родах и устроил красивую выписку. Теперь актер во всем помогает молодой жене. Праздники он провел дома и гулял с сыном. А 10 мая артист похвастался подарками для маленького наследника. Ему прислали модный брендовый костюм и игрушку для малыша.
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«Наши друзья передали нам подарочек для мелкого, будем распаковывать! Вау, какая милота! Глянь, что! Ну это я носить буду! Модина-сковородина будет! Спасибо большое! Круто», — заявил актер.
Напомним, что от брака с Агатой Муцениеце у Павла уже есть дети. У него растут сын Тимофей и дочка Мия. Они знакомы с новой избранницей отца и недавно впервые увидели братика. Актер старается активно участвовать в их жизни.