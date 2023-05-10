Ксения Собчак не перестает строить карьеру. Она снимает передачи и берет интервью. В 2022 году журналистка оказалась в центре скандала и даже сбегала из страны. Но теперь она продолжает появляться на премиях и светских раутах. А в мае блондинка устроила семейный отпуск, улетев на Бали.
Сначала Ксения позировала в вязаном топике и брюках в полоску. Она забралась в декоративное гнездо на скале. Телеведущая старалась грациозно позировать.
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«На фото отчаянно пытаюсь сделать расслабленно-игривое лицо, но получается не очень. Потому что и лайков хочется, но и *** из так называемого гнезда над пропастью страшно «какая глупая, нелепая смерть!» Реально стремная штука на цепи для очень красивых фото! Главное — держать лицо.
А вообще, я влюбилась в разнообразие этих мест, детям здесь прекрасно — зоопарки, парк птиц, качели, тарзанки, пандапарки, рисовые поля и много-много всего! Буду вам рассказывать про Бали больше», — высказалась звезда.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
По словам Ксении, она словно попала в фильм про Индеана Джонса. Ее впечатлила местная природа. Телеведущая засняла Константина Богомолова, который повязал на бедра платок, сделав юбку. Он посетил старинный храм. Также поступил и сын блондинки Платон Виторган. Он бегал по старинным постройкам.
«Белый голубоглазый ребенок здесь — божество. Согласна с балийцами», — отметила Собчак.
Константин Богомолов и Платон Виторган. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что сын телеведущей подрос. Другие удивились, что пара отдыхает за границей.