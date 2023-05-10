Не выпускают коляску из рук: Брутян показала, как гуляет с Прилучным и новорожденным сыном у озера

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал одним из самых востребованных актеров в России. В 2022 году звезда сериала «Мажор» женился во второй раз. Его избранницей стала коллега с армянскими корнями Зепюр Брутян. А недавно у пары родился сын Микаэль. Артист присутствовал на родах и устроил красивую выписку.
Теперь Павел даже на съемки отлучается редко. Он во всем поддерживает молодую жену. 19 мая супруги отправились на вечерний променад. Брутян катила коляску, а Прилучный еще и держал собаку на поводке. Они наслаждались красочными видами у озера и зелеными пейзажами. Они не выпускали коляску из рук, где спал их сын.
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Поклонники не перестают восхищаться тем, какая идиллия царит в звездной семье. Напомним, что у Прилучного есть двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия бывают у него в гостях и уже познакомились с братиком.