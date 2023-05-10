Не выпускают коляску из рук: Брутян показала, как гуляет с Прилучным и новорожденным сыном у озера

Теперь Павел даже на съемки отлучается редко. Он во всем поддерживает молодую жену. 19 мая супруги отправились на вечерний променад. Брутян катила коляску, а Прилучный еще и держал собаку на поводке. Они наслаждались красочными видами у озера и зелеными пейзажами. Они не выпускали коляску из рук, где спал их сын.

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