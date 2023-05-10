Алина Кабаева сделала признание о близком человеке в важный день

Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева ведет большую общественную работу. Она поддерживает юных гимнасток, организуя турниры, и периодически высказывается на важные темы.
Так, присутствуя на соревнования по художественной гимнастике, Алина Кабаева высказалась о Дне Победы, который отмечался накануне, 9 мая.
Алина Кабаева сделала признание о близком человеке — своем дедушке-фронтовике.
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«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, пришла в каждый дом и теперь отзывается в сердце каждого жителя нашей страны. Мой дедушка тоже воевал, был на Ленинградском фронте. По Дороге жизни возил продукты жителям блокадного города», — сказала Алина Кабаева.
Спортсменка подчеркнула, что последующие поколения будут вечно помнить, какой ценой нашим прадедам досталась победа.
По материалам kp.ru