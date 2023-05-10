Алина Кабаева сделала признание о близком человеке в важный день

«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, пришла в каждый дом и теперь отзывается в сердце каждого жителя нашей страны. Мой дедушка тоже воевал, был на Ленинградском фронте. По Дороге жизни возил продукты жителям блокадного города», — сказала Алина Кабаева.