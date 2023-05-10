Нюша в тугом платье сверкнула своими «сладкими холмиками»: присела на стул, прикрыв рукой сокровенное

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает активно строить карьеру. В свои 32 года певица готовится выпустить новые треки. Она делала перерыв ради семьи. У артистки растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. После родов она стала ходить в спортзал, пытаясь вернуться в форму.
На этот раз Нюша прилетела в Москву. Она делится кадрами с репетиций и иногда выходит в свет. На этот раз певица выложила фото, сделанное в ресторане. Она облачилась в черное мини-платье с открытыми плечами. Артистка села на край стульчика, прикрыв рукой сокровенное. При этом она оголила свои полушария груди без лифчика.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она постройнела.
«Ох, какая», «Тут хороша», «Наряд не треснул?», «Ну тут декольте забрало все внимание», «А фигурка стала стройнее», «Вот и наша Нюша! Снова жгучая дива», — стали писать в Сети.