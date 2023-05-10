Нюша в тугом платье сверкнула своими «сладкими холмиками»: присела на стул, прикрыв рукой сокровенное

На этот раз Нюша прилетела в Москву. Она делится кадрами с репетиций и иногда выходит в свет. На этот раз певица выложила фото, сделанное в ресторане. Она облачилась в черное мини-платье с открытыми плечами. Артистка села на край стульчика, прикрыв рукой сокровенное. При этом она оголила свои полушария груди без лифчика.

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