«В ножки ей упадите, цветами встретьте, кормилица вернулась!»: Соловьев вне себя из-за приезда Пугачевой в Москву

Певица Алла Пугачева больше года назад переехала жить в Израиль вместе с семьей. Но на днях Примадонна прилетела в Россию. Вернуться в Москву Аллу Пугачеву заставило трагическое событие — смерть известного модельера Валентина Юдашкина, с которым Алла Борисовна была очень дружна.

Общественность по-разному отреагировала на приезд Аллы Пугачевой в Москву. Одни с пониманием отнеслись к желанию знаменитости попрощаться с Валентином Юдашкиным и поддержать его семью. Другие считают, что Алла Пугачева не имеет морального права находиться в стране после резких высказываний в адрес россиян. Ко вторым относится и телеведущий Владимир Соловьев. Во время своего шоу он сделал резкий выпад в адрес Аллы Пугачевой.

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