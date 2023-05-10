Валя Карнавал оголила свой «аппетитный орех» на отдыхе: трусики поглотили недра (горячее фото)

Валя Карнавал уже больше пять лет выступает на сцене. Она стала популярной блогершей и исполнительницей в России. В 21 год Валя может похвастаться дорогими нарядами и машинами. Недавно она призналась, что рассталась с женихом Сашей Стоуном. Звезда сразу улетела отдыхать в Таиланд с подругами.
На этот раз Валя стала делится пляжными фото. За последние несколько месяцев она похудела. А на отдыхе певица еще и проколола пупок. На новом фото блогерша повернулась к камере тылом. Она обнажила упругие ягодицы, позируя в пудровом бикини.
«Вот такой вайб имеется», — заявила Карнавал.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что давно не видели таких горячих фото. Фанаты уверены, что так блогерша мстит Стоуну. Она признавалась, что он повел себя некрасиво.
«Вот это русалка», «Трусики съедены», «Как жарко», «Ой, схватила себя», «Аппетитная», — стали писать подписчики.