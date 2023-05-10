Валя Карнавал оголила свой «аппетитный орех» на отдыхе: трусики поглотили недра (горячее фото)

На этот раз Валя стала делится пляжными фото. За последние несколько месяцев она похудела. А на отдыхе певица еще и проколола пупок. На новом фото блогерша повернулась к камере тылом. Она обнажила упругие ягодицы, позируя в пудровом бикини.

«Вот такой вайб имеется», — заявила Карнавал.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».