Любовь прошла? Таня Мусульбес засняла, как Рома Капаклы поднял на нее руку: умоляла не бить

В паре бывших участников «Дома-2» Ромы Капаклы и Тани Мусульбес, похоже, начинаются первые сложности. Любовь любовью, а Рома считает своим долгом наставлять своих избранниц на путь истинный, то есть делать так, как он.

Поклонники помнят, как Рома Капаклы поучал Марину Африкантову, теперь же он взялся за воспитание Тани Мусульбес. Все закончилось тем, что Рома Капаклы поднял руку на Таню Мусульбес. Впрочем, пока, кажется, в шутку.

Таня Мусульбес сняла на видео, как Рома Капаклы показывает ей способ правильного, по его мнению, нанесения на себя парфюма. Объясняет он довольно эмоционально, демонстрируя, что недоволен тем, как это делает Таня Мусульбес.

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