Радостные дети кричат в саду: Максим Галкин* прогулялся у особняка с бассейном в Израиле

Алла Пугачева в 2022 году улетела в Израиль с мужем Максимом Галкиным* и детьми. Она поселилась в особняке с бассейном. Но недавно певица провела несколько дней в Москве. Она прилетала, чтобы успеть на похороны Валентина Юдашкина, который был ей другом. А вот ее супруг в это время находился на гастролях. Он побывал в Бельгии и Португалии.
Поклонники подозревают, что Алла Борисовна вернулась в Израиль. По всей видимости, двойняшки Лиза и Гарри были с няне, пока родители находились в разъездах. Но 10 мая Галкин* прилетел домой. Он вышел на связь, гуляя у бассейна. Юморист похвастался солнечной погодой. При этом на фоне радостно кричали дети, которые были в саду неподалеку.
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«Здравствуйте, дорогие друзья. Здесь у нас в Израиле прекрасная погода – подтвердила ворона. В августе я буду с концертами в Латвии, а также в литовской Паланге», – поделился артист.
Поклонники обрадовались тому, что семья воссоединилась. Многие ждут, что Галкин* снова поделится кадрами с двойняшками. Напомним, что недавно он свозил их в Париж на три дня, где они повеселились в «Диснейленде».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.