Радостные дети кричат в саду: Максим Галкин* прогулялся у особняка с бассейном в Израиле

Поклонники подозревают, что Алла Борисовна вернулась в Израиль. По всей видимости, двойняшки Лиза и Гарри были с няне, пока родители находились в разъездах. Но 10 мая Галкин* прилетел домой. Он вышел на связь, гуляя у бассейна. Юморист похвастался солнечной погодой. При этом на фоне радостно кричали дети, которые были в саду неподалеку.

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