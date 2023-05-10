Рудова в трусиках подставила солнцу две спелые половинки своего «персика»: пляж обомлел от такого вида

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса в Дубае оголила свои прелести в нескромном бикини.

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она в прошлом году поработала с Павлом Прилучным в сериале «Жизнь по вызову», а также снималась с Дмитрием Нагиевым. В этом году актриса устроила себе отпуск после новых съемок. Она проводит время в Дубае, где щеголяет в смелых нарядах.

На этот раз Рудова провела весь день на пляже. Она решила поделиться пикантными кадрами. Блондинка на шезлонге принимала солнечные ванны. Она в черном бикини повернулась своей пятой точкой к солнцу. Наталья обнажила свои упругие ягодицы. Она стыдливо прикрыла глаза шляпкой. 

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

«Ну как же без фоток с пляжа. Делюсь с вами теплом», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она находится в отличной форме. «Очень горячо», «Какой персик сочный», «Фигурка зачетная», «Всегда идеально выглядит», «Ох и вид», — стали писать подписчики.

 

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