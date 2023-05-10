Рудова в трусиках подставила солнцу две спелые половинки своего «персика»: пляж обомлел от такого вида

На этот раз Рудова провела весь день на пляже. Она решила поделиться пикантными кадрами. Блондинка на шезлонге принимала солнечные ванны. Она в черном бикини повернулась своей пятой точкой к солнцу. Наталья обнажила свои упругие ягодицы. Она стыдливо прикрыла глаза шляпкой.

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