Вся семья на одном фото: Элла Суханова из «Дома-2» поделилась редким кадром с мужем и подросшей дочкой

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова счастлива во втором браке. Вместе с мужем Элла Суханова растит дочку Эвелину. Малышке летом исполнится три года.

Судя по всему, этот брак Эллы Сухановой получился гармоничным. В микроблоге экс-участница реалити-шоу часто дает понять, что счастлива с избранником, которого встретила после развода с Игорем Трегубенко.

Прошедшие майские праздники Элла Суханова провела с семьей. В качестве доказательства в микроблоге она поделилась теплым кадром.

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