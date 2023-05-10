Вся семья на одном фото: Элла Суханова из «Дома-2» поделилась редким кадром с мужем и подросшей дочкой

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова счастлива во втором браке. Вместе с мужем Элла Суханова растит дочку Эвелину. Малышке летом исполнится три года.
Судя по всему, этот брак Эллы Сухановой получился гармоничным. В микроблоге экс-участница реалити-шоу часто дает понять, что счастлива с избранником, которого встретила после развода с Игорем Трегубенко.
Прошедшие майские праздники Элла Суханова провела с семьей. В качестве доказательства в микроблоге она поделилась теплым кадром.
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На фото Элла Суханова позирует в обществе мужа и подросшей дочери Эвелины. Поклонники Сухановой сошлись во мнении, что девочка с возрастом становится похожей на папу.
Элла Суханова с дочкой и мужем. Фото: соцсети