«Какой срам!»: Волочкова в крохотных шортах закинула ногу на пальму, бесстыдно сверкнув «природными трусиками»

Уже несколько дней Волочкова делится пляжными кадрами. Она проводит время на курорте, то и дело красуясь в купальнике. Балерина с радостью плескается в океане. А на этот раз она в алом лифе от купальника и крохотных шортах из денима закинула ногу на пальму. Анастасия сверкнула своими прелестями, демонстрируя шпагат.

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