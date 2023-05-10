«Какой срам!»: Волочкова в крохотных шортах закинула ногу на пальму, бесстыдно сверкнув «природными трусиками»

Анастасия Волочкова уже давно стала известной персоной. Она продолжает выступать на сцене. В свои 47 лет балерина старается держать себя в форме. Порой она оказывается в центре скандалов. Артистку критикуют за откровенные наряды, подают на нее в суд и порой обвиняют в нелицеприятном поведении. Но недавно она снова улетела на Мальдивы, где проводит отпуск.
Уже несколько дней Волочкова делится пляжными кадрами. Она проводит время на курорте, то и дело красуясь в купальнике. Балерина с радостью плескается в океане. А на этот раз она в алом лифе от купальника и крохотных шортах из денима закинула ногу на пальму. Анастасия сверкнула своими прелестями, демонстрируя шпагат.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены тем, что увидели. Многие снова подвергли балерину критике.
«Какой срам!», «Что же там вывалилось... Ни красоты, ни эстетики, неудачный ракурс», «Кажется, на первом фото видны ваши „природные трусики“», «Ох, как теперь спасть», «Это вы выдали сегодня», — стали писать в Сети.