Возлюбленная Тимати поласкала себя на пляже: крохотное бикини едва прикрыло «сочные» округлости

На этот раз Иванова делится пикантными кадрами. Еще недавно ее подозревали в беременности. Но она хвастается идеальными формами. На новом видео избранница Тимати в черном бикини оголила свои прелести на пляже. Модель руками ласкала тело и трогала свою бюст. Лифчик едва выдержал тяжесть ее округлых форм.

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