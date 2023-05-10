Возлюбленная Тимати поласкала себя на пляже: крохотное бикини едва прикрыло «сочные» округлости

Тимати стал не только популярным исполнителем, а также успешным бизнесменом. Его считают завидным холостяком. При этом у рэпера растут двое детей: дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Теперь он строит отношения с новой избранницей Валей Ивановой. Недавно пара снова уехала вместе отдыхать.
На этот раз Иванова делится пикантными кадрами. Еще недавно ее подозревали в беременности. Но она хвастается идеальными формами. На новом видео избранница Тимати в черном бикини оголила свои прелести на пляже. Модель руками ласкала тело и трогала свою бюст. Лифчик едва выдержал тяжесть ее округлых форм.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами.
«Мой идеал фигуры. Сухо и подкачано», «Какая фигура! Интересно, сколько Валя весит», «Пожар», «Валя безумно красива», «Горячий контент», «Просто космос», — стали писать подписчики.