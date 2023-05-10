Сын Зайцева прокомментировал слухи о передаче отцовского дома государству

Егор Зайцев рассказал, что у него в планах — сделать в доме Вячеслава Зайцева, находящемся в деревне Каблуково Московской области, музей. Что касается Дома моды Вячеслава Зайцева, что на проспекте Мира в Москве, то разговоры о передаче его государству согласно завещанию сын модельера назвал неправдой.

«Это наглая ложь и фальсификация. Дом принадлежит АО «Московский дом моды В. Зайцева», которому папа и мечтал его сохранить», — уверенно сказал сын дизайнера.

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Егор Вячеславович не скрывает, что его выводят из себя подобные слухи, и что он знает, кто именно занимается их распространением.