Отец гуру марафонов Елены Блиновской: «Я готов сесть вместо нее»

Известная блогерша, гуру интернет-марафонов и многодетная мама Елена Блиновская сейчас находится под следствием. Суд отправил Блиновскую под домашний арест по подозрению в неуплате налогов на сумму почти миллиард рублей.
Отец блогерши — Олег Останин — считает, что его дочь ни в чем не виновата. Во время программы «Малахов» на канале «Россия 1» мужчина заявил, что Елена Блиновская находится сейчас в ужасном состоянии. Олег Останин готов отправиться в тюрьму вместо дочери, у которой четверо детей.
«Лена ни в чем не виновата! Она сейчас в плохом состоянии. У меня все арестовали, все! Дочь хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то», — сказал Олег Останин в эфире ток-шоу Андрея Малахова.
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Олег Останин на всю страну назвал и имя виновного во всех бедах своей семьи. Он считает, что Лену Блиновскую подставил муж, который и должен понести наказание.
«Я против Алексея. Всю эту систему сделал Алексей! Она любит, у них любовь», — добавил отец Елены Блиновской.