Отец гуру марафонов Елены Блиновской: «Я готов сесть вместо нее»

Известная блогерша, гуру интернет-марафонов и многодетная мама Елена Блиновская сейчас находится под следствием. Суд отправил Блиновскую под домашний арест по подозрению в неуплате налогов на сумму почти миллиард рублей.

Отец блогерши — Олег Останин — считает, что его дочь ни в чем не виновата. Во время программы «Малахов» на канале «Россия 1» мужчина заявил, что Елена Блиновская находится сейчас в ужасном состоянии. Олег Останин готов отправиться в тюрьму вместо дочери, у которой четверо детей.