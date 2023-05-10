«Мы несчастливы»: Муцениеце показала, как дети «мучаются», вернувшись из новой семьи Прилучного к маме

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса провела выходные с сыном и дочкой.

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Многие ее знают как бывшую жену Павла Прилучного. Они были в браке восемь лет и даже порой вместе снимались. Но даже ради сына Тимофея и дочки Мии они не стали сохранять брак. А недавно звезда сериала «Мажор» снова женился на Зепюр Брутян. Весной у них родился сын Микаэль.

На этот раз Прилучный познакомил наследников от первого брака с новорожденным братиком. Они гостили у него несколько дней. А недавно Мия и Тимофей прилетели к Муцениеце, которая находится в Сочи на съемках. Актриса смогла уделить детям выходные. Они сходили в парк аттракционов. В соцсети Агата поделилась кадрами, на которых дурачится с наследниками. 

Она решила отреагировать на комментарии с прошлых постов, где подписчики утверждают, что дети выглядят несчастными, вернувшись к маме. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды

«Мои любимки полетели в Москву! Как же здорово, что совпали мои выходные и их каникулы, еще и в Сочи! Мы поделали все! На пятой фотке посмотрите внимательно, пожалуйста, там мы наглядно демонстрируем, как мы несчастливы и как дети мучаются фоткаясь для соцсетей», — написала звезда.

Мия Прилучная. Фото: соцсети

Поклонники отметили, что гордятся тем, как Агата реагирует на сплетни. Ее похвалили за то, какая она заботливая мама.

«Какая же ты красивая, Агата, и детки прямо на тебя похожи», «Красивая мама, счастливые дети. И наоборот! Семья в полном составе», «Будьте счастливы вместе, лучшие Прилучные! Растут артисты!» — стали писать в Сети.

Тимофей Прилучный. Фото: соцсети звезды

Читайте также