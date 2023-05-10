«Мы несчастливы»: Муцениеце показала, как дети «мучаются», вернувшись из новой семьи Прилучного к маме

На этот раз Прилучный познакомил наследников от первого брака с новорожденным братиком. Они гостили у него несколько дней. А недавно Мия и Тимофей прилетели к Муцениеце, которая находится в Сочи на съемках. Актриса смогла уделить детям выходные. Они сходили в парк аттракционов. В соцсети Агата поделилась кадрами, на которых дурачится с наследниками.

Она решила отреагировать на комментарии с прошлых постов, где подписчики утверждают, что дети выглядят несчастными, вернувшись к маме.

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