Щеки раздулись до предела, глазки-щелочки: беременная Ира Пинчук показала, как изменилось ее лицо из-за лишнего веса – разносит во все стороны

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук не так давно сообщила, что ждет второго малыша. Будущая дважды мамочка непрерывно сравнивает первую и вторую беременность. Сравнения не в пользу второй, хотя бы потому, что Ира Пинчук стремительнее набирает вес.

В микроблоге Ира Пинчук показала, каким стало ее лицо из-за лишних килограммов. Щеки сильно раздулись, глаза превратились в щелки, а ведь идет только первый триместр беременности!