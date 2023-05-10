Щеки раздулись до предела, глазки-щелочки: беременная Ира Пинчук показала, как изменилось ее лицо из-за лишнего веса – разносит во все стороны

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук не так давно сообщила, что ждет второго малыша. Будущая дважды мамочка непрерывно сравнивает первую и вторую беременность. Сравнения не в пользу второй, хотя бы потому, что Ира Пинчук стремительнее набирает вес.
В микроблоге Ира Пинчук показала, каким стало ее лицо из-за лишних килограммов. Щеки сильно раздулись, глаза превратились в щелки, а ведь идет только первый триместр беременности!
«Думаю, по моему лицу заметно, как быстро я сейчас набираю вес», - прокомментировала кадр Ирина Пинчук.
Лицо Ирины Пинчук во время беременности. Фото: соцсети
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При этом Ира Пинчук уверяет, что ест она очень аккуратно, контролирую себя, объем ее порций стал меньше, чем до беременности.
«Во вторую беременность, не знаю, почему, но вес в разы стремительнее набирается, хотя я даже стараюсь придерживаться ПП. Гормоналка сильно шалит почему-то в этот раз, я не знаю», - призналась Ирина Пинчук.