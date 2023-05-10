Наталья Рудова в лифчике без пуш-ап оголила свои манкие «пышки»: устроила трепетное колыхание прелестей

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». В свои 39 лет блондинка не стесняется демонстрировать свои прелести ни на камеру, ни в обычной жизни. Актриса держит себя в форме. Недавно она снова устроила отпуск, улетев в Дубай.
Теперь Наталья то и дело красуется в купальнике. Она большую часть времени проводит на пляже. Актриса очередное утро встретила, надев вязаную мини-юбку. Она вышла на прогулку в черном лифе от купальника без пуш-ап. Блондинка едва прикрыла интимные места. Рудова засняла на камеру колыхание груди.
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Поклонники были восхищены красотой природных форм. Многие адресовали Наталье комплименты.
«Ох, как соблазнительно», «До чего красивая», «Покорила мужчин», «Что вы с нами делаете?», «Загляденье», «Ой, они норовят убежать», «Как хороша! Грудь так и колышется», — стали писать подписчики.