Наталья Рудова в лифчике без пуш-ап оголила свои манкие «пышки»: устроила трепетное колыхание прелестей

Теперь Наталья то и дело красуется в купальнике. Она большую часть времени проводит на пляже. Актриса очередное утро встретила, надев вязаную мини-юбку. Она вышла на прогулку в черном лифе от купальника без пуш-ап. Блондинка едва прикрыла интимные места. Рудова засняла на камеру колыхание груди.

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