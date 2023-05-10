Милая улыбка, аккуратный носик, наивный взгляд: как выглядела Инстасамка до изменений во внешности

Известная блогерша Дарья Зотеева, или Инстасамка, поделилась в микроблоге архивным снимком, на котором предстала со своей мамой.
В кадре Инстасамка предстала нежной малышкой с милой улыбкой, наивным взглядом и аккуратным носиком. Снимок был сделан много лет назад, вероятно, Даша на нем запечатлена еще в дошкольном возрасте.
Разумеется, ее лицо еще не подверглось трансформациям. Так что все могут убедиться, что Дарья Зотеева была прехорошенькой малышкой, которая с возрастом стала похожа на свою маму.
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Инстасамка в детстве. Фото: соцсети
Напомним, на днях Инстасамка улетела в Дубай. Сделала она это после того, как были заморожены ее счета.
Блогерша и певица задолжала как минимум 687,7 тысячи рублей налогов, в связи с чем у ФНС возникли к ней вопросы.