«Нет желания даже подходить к телефону»: Лера Кудрявцева ввела в ступор пугающим признанием

Напомним, совсем недавно Лера Кудрявцева жаловалась, что набрала несколько килограммов и не может влезть ни в одно свое платье. Звезда признавалась, что ее попытки побороться за стройную фигуру не увенчались успехом.

Не исключено, что Лера Кудрявцева может быть очень удручена именно этим обстоятельством.