«Нет желания даже подходить к телефону»: Лера Кудрявцева ввела в ступор пугающим признанием

Известная телеведущая Лера Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением в своем телеграм-канале. Знаменитость дала понять, что в ее жизни сейчас не самое благоприятное время.
Лера Кудрявцева, судя по всему, переживает непростые дни.
«Бывают дни, когда нет желания даже подходить к телефону. Хочется побыть одной, подумать, замкнуться в своем мире и никого не впускать. Меланхолия ли это или апатия, а может, перезагрузка или переосмысление? Такие дни», — написала Лера Кудрявцева.
Поклонники обычно позитивной телеведущей признались, что в ступоре от слов Леры Кудрявцевой, и не знают, как на них реагировать.
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Напомним, совсем недавно Лера Кудрявцева жаловалась, что набрала несколько килограммов и не может влезть ни в одно свое платье. Звезда признавалась, что ее попытки побороться за стройную фигуру не увенчались успехом.
Не исключено, что Лера Кудрявцева может быть очень удручена именно этим обстоятельством.