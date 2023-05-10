Валя Карнавал в нюдовом белье обнажила упругие «мячики»: фигурка тает на глазах — шортики соскользнули вниз

Теперь Валя активно делится пикантными кадрами. Еще недавно она иногда хвасталась платьями с декольте. Теперь блогерша без стеснения демонстрирует постройневшую фигуру в купальнике. Она даже сделала пирсинг пупка. На новом фото Карнавал в пудровом лифчике и трусиках позировала на улице. Шорты стали ей настолько большие, что сползли с бедер. Звезда оголила округлую грудь.

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