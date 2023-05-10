Валя Карнавал в нюдовом белье обнажила упругие «мячики»: фигурка тает на глазах — шортики соскользнули вниз

Валя Карнавал строит карьеру певицы, а также смогла прославиться как блогер. В России у нее миллионы поклонников. Примечательно, что она обладает эффектной внешностью. Недавно артистка готовилась к свадьбе, но потом объявила о расставании с Сашей Стоуном. Звезда улетела в Таиланд, чтобы оправиться от случившегося.
Теперь Валя активно делится пикантными кадрами. Еще недавно она иногда хвасталась платьями с декольте. Теперь блогерша без стеснения демонстрирует постройневшую фигуру в купальнике. Она даже сделала пирсинг пупка. На новом фото Карнавал в пудровом лифчике и трусиках позировала на улице. Шорты стали ей настолько большие, что сползли с бедер. Звезда оголила округлую грудь.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что переживают за певицу. Многие отметили, что ее фигура тает на глазах.
«Ой, вообще одни кости», «Живот пропал», «Доска», «Только грудь осталась. Всем понятно почему», «Какие мячики», «А что такая бледная?», «Это вульгарно», «Саша такое не любил», — стали писать в Сети.