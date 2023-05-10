Финт ушами: на какую хитрость пошел сбежавший за границу Меладзе ради сохранения денег — особняк в Италии надо содержать

Стало известно, что не так давно композитор и продюсер Константин Меладзе вышел из состава учредителей известного российского лейбла «Первое музыкальное издательство», которое зарабатывает на таких знаменитостях, как Zivert, Ева Польна, группировка «Ленинград», Денис Клявер, Рита Дакота, Нюша, Тимур Родригез.

Чистая прибыль компании, которая занимается выпуском песен и продает корпоративы с участием звезд, за прошлый год составила 209 миллионов.

Неужели Константин Меладзе отказался от таких денег? На что же он содержит свой роскошный особняк на озере Гарда в Италии, где сейчас живет Вера Брежнева?

Как выяснилось, Константин Меладзе придумал хитрую схему, сделал финт ушами, чтобы сохранить свои заработки.

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