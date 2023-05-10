Дана Борисова отдала за отдых своей собачки 13 тысяч и катала ее на верблюде

Дана Борисова рассказала о том, как она провела отпуск на Красном море, в Египте. Правда, пришлось понервничать из-за того, что ведущая повезла на отдых собачку.

«В Египте одни из простейших правил ввоза животных. Но доплатила я за ввоз дорого на этот раз: в одну сторону за перелет на самолете для собаки я отдала 13 тысяч рублей», — призналась Дана.

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Своего питомца она настолько сильно любит, что не смогла расстаться с ним даже на отдыхе. Мало того – собачка по имени Мишель, как и хозяйка, каталась на верблюде.