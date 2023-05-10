Лопырева в бикини грациозно изваляла свои «пышные булочки»: песчинки прилипли к тылу (горячее фото)

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. В свое время она стала обладательницей титула «Мисс Россия». Блондинка часто посещает вечеринки и светские рауты. Она носит вечерние наряды люксовых брендов. Уже три года модель живет в Дубае, где растит сына Марка Лео. А на днях звезда улетела отдыхать в Абу-Даби.
На этот раз Лопырева поделилась кадрами с пляжа. Она облачилась в алое бикини. Светская львица села прямо на песок, пока сын играл. Она блеснула красотой своей фигуры. А потом блондинка пошла к воде. При этом к ее бедрам прилипли песчинки. Виктория козырнула манкими округлостями.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Прекрасно вы отдыхаете», «Красный цвет вам к лицу», «Фигурка шикарная», «Ох, вот это формы», «Горячая мамочка», «Эталон», «Ноги длинные», «Просто до зависти хорошо», — стали писать в Сети.
Виктория Лопырева с сыном. Фото: соцсети звезды