Лопырева в бикини грациозно изваляла свои «пышные булочки»: песчинки прилипли к тылу (горячее фото)

На этот раз Лопырева поделилась кадрами с пляжа. Она облачилась в алое бикини. Светская львица села прямо на песок, пока сын играл. Она блеснула красотой своей фигуры. А потом блондинка пошла к воде. При этом к ее бедрам прилипли песчинки. Виктория козырнула манкими округлостями.

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