Севастьянова в крохотном бикини обнажила свои «сдобные» округлости: потянула за трусики, не скрыв интимный треугольник

Каролина Севастьянова уже много лет занимается спортом. Она стала одной из самы известных художественных гимнасток. В свои 28 лет олимпийская чемпионка уже не выступает на соревнованиях. Она предпочитает много путешествовать. Спортсменка то и дело красуется в женственных нарядах на публике.
На этот раз Севастьянова приехала на новый курорт. Она вышла на пляж в купальнике в горох. Лифчик едва прикрыл ее пышную грудь. Она грациозно шагала, потянув рукой за трусики-ниточки. Гимнастка оголила плоский живот и округлые ягодицы. Каролина засветила интимный треугольник, не пряча соблазнительные изгибы.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали чемпионку комплиментами. «Ну прям совершенство», «Просто идеальная», «Бикини едва держится», «Ну формы просто бесподобные», «Такие соблазнительные виды», «Ого, какая вы нимфа», «Сказочно», — стали писать в Сети.