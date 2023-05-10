Рудова вальяжно разложила спелые груди на пляже: как будто никто не видит (фото красоты)

Актриса Наталья Рудова активно снимается в кино, но всегда находит время на отдых. Звезда предпочитает релакс в жарких странах, чтобы можно было погреться под ласковым солнышком, искупаться в море и показать фигуру в микробикини.

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Что говорить, в свои 39 лет звезда «Татьяниного дня» выглядит просто роскошно, ей никогда не дать ее возраста! Трудно поверить, что в июле ей уже исполнится 40 лет!

Наталья Рудова сохранила фигуру 20-летней: тонкую талию, стройные ножки, полнотелую грудь. К слову, последнюю она игриво продемонстрировала во время своего последнего отпуска, вальяжно расположившись на пляже на животе. Чаровница!