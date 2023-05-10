Рудова в трусиках ничком подставила солнышку манкие «булочки» — орешек на прожарке (фото)

Наталья Рудова. Фото: личный архив

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» показала крепкие тылы.

Наталья Рудова блеснула в купальнике на пляже. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» позировала, лежа на полотенце, растянувшись в самой соблазнительной позе на пляже. При этом красавица-блондинка поджарила свои мягкие «булочки» на солнышке, растянувшись ничком. 

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«Ну как же без фоток с пляжа?! Делюсь с вами теплом», - похвасталась актриса.

Наталья Рудова в бикини на пляже. Фото: личный архив

Поклонники так и ахнули, заметив, как похорошела их любимица. Сложно поверить, что ей ей вот-вот исполнится 40 лет.

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