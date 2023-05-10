Бритни Спирс могли убить: вместо нее выступает двойник — новая волна самых жутких сплетен

Поклонники американской поп-звезды Бритни Спирс бьют тревогу: они считают, что певица, возможно, уже мертва, но ее смерть скрывают, показывая вместо нее двойника. Поводом для таких страшных подозрений послужили последние видео, которые выложены в аккаунте Бритни: на них, по мнению фанатов, явственно прослеживаются следы монтажа.

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Так, если пустить видео в замедленном темпе, можно увидеть, как лицо Спирс «сползает» — поочередно то глаза, то подбородок. Многие подписчики пишут о своих подозрениях — они уверены, что Бритни Спирс убили и заменили двойником, сообщает издание Аrgumenti.ru.