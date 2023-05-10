Орбакайте обратилась к сыну Дени, которого не могут найти

Кристина Орбакайте, как известно, сейчас обитает то в США — вместе с мужем и дочкой Клавдией, то в Европе — на гастролях. В Америке живет и ее старший сын Никита Пресняков. А вот о втором сыне — Дени Байсарове — на сегодняшний день ничего не известно. Он пропал с радаров еще осенью 2022 года.

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Перед этим он «раскручивал» в Москве бизнес по организации тематических вечеринок, но вскоре все бросил и исчез в неизвестном направлении. Поговаривают, что он вслед за старшим братом улетел в Америку. 10 мая, в день рождения Дени, Кристина опубликовала на своей странице лаконичное поздравление:

«С днем рождения, сыночек!»

Надо полагать, она знает о местонахождении Дени, однако огласке эту тайну предавать не спешит, сообщает издание «7 дней».