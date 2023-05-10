«Поразительно похож на Киркорова»: как сейчас выглядит сын Стоцкой — глазастый, черноволосый

Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей, которые поразительно похожи на поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Даже сам артист однажды прокомментировал это сходство, дав понять, что они со Стоцкой стали родственными душами, отсюда и такое чудо. Двоих детей певица родила от бывшего мужа Сергея Абгаряна. Сыну Саше — в июле исполнится 12 лет, а дочке Вере — шесть лет.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Стоцкая с сыном Сашей и дочкой Верой. Фото: личный архив
Внешне Александр, как две капли воды похож на Филиппа Киркорова. Он такой же смуглый, глазастенький и темноволосый.
«Поразительно похож на Киркорова», «С Филиппом одно лицо», «Дети похожи друг на друга и на Киркорова одновременно», «Такой красивый паренек», «Похож на Киркорова даже больше, чем его собственный сын Мартин», «Классные детки», — обсуждают подписчики на фан-страничке.