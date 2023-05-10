«Поразительно похож на Киркорова»: как сейчас выглядит сын Стоцкой — глазастый, черноволосый

Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей, которые поразительно похожи на поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Даже сам артист однажды прокомментировал это сходство, дав понять, что они со Стоцкой стали родственными душами, отсюда и такое чудо. Двоих детей певица родила от бывшего мужа Сергея Абгаряна. Сыну Саше — в июле исполнится 12 лет, а дочке Вере — шесть лет.

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