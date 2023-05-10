«Охрану Пугачевой надо усилить»: почему из-за похорон Юдашкина певицу возненавидели

Приезд Аллы Пугачевой в Россию на похороны Валентина Юдашкина стал для многих россиян сюрпризом.

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Соотечественники после резких выпадов в их сторону со стороны певицы уже не ожидали ее увидеть на родной земле. Однако народная артистка не смогла не попрощаться со старым другом.

Как рассказал политик Роман Худяков, поступок Аллы Пугачевой удивил не только россиян, но и жителей других стран. По его словам, она пренебрегла некими выступлениями за границей и уехала в родную страну, из-за чего испортила отношения со всеми.