«Лучше тебя никого нет»: Стас Михайлов показал красавицу-жену в ее 50-летний юбилей

Исполнитель Стас Михайлов показал свою возлюбленную в день ее 50-летия.

Михайлов запечатлелся вместе с женой Инной, которая позировала с ярким макияжем. У именинницы был нарисованы цветные стрелки с серебристым отливом и глянцевые губы. Возлюбленная исполнителя хита «Все для тебя» собрала волосы и прильнула к мужу.

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