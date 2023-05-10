«Лучше тебя никого нет»: Стас Михайлов показал красавицу-жену в ее 50-летний юбилей

Исполнитель Стас Михайлов показал свою возлюбленную в день ее 50-летия.
Михайлов запечатлелся вместе с женой Инной, которая позировала с ярким макияжем. У именинницы был нарисованы цветные стрелки с серебристым отливом и глянцевые губы. Возлюбленная исполнителя хита «Все для тебя» собрала волосы и прильнула к мужу.
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«С днем рождения, Инна! Любимая, лучше тебя никого нет и никогда не будет! P..S. Все остальное скажу тебе лично! Я тебя очень сильно люблю! Ты и я – навсегда!», – написал в личном микроблоге артист.
Стас Михайлов с женой. Фото: соцсети
«Почти полвека позади, мне 50 лет. Жизнь прекрасна! Люблю всех!», – написала сама именинница.
Жена Стаса Михайлова поблагоадрила мужа за дорогой подарок. Отметим, что певец подарил избраннице на юбилей белоснежную сумочку из крокодиловой кожи.
Напомним, ранее исполнитель и продюсер Макс Фадеев обратился к поклонникам в день своего 55-летия.