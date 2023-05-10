«Мама никогда не помогала ничем»: дочь Глюкозы собралась покинуть родительский дом

Старшая дочь певицы Глюкозы заявила, что съезжает от родителей в свои 16.
Лидия Чистякова уже отмечала, что готова уйти после девятого класса. Она занимается музыкой и зарабатывает творчеством.
Оказалось, Лидия созрела и для самостоятельной жизни вне стен родительского дома.
«Мне мама никогда не помогала ничем. Кроме эмоциональной поддержки», – заявила Лидия.
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«Папа даже более творческий, чем моя мама. Он участвует больше всех, сам пишет, помогает мне писать. Работает со мной уже много лет. Мне кажется, из него получился бы очень крутой артист. Но, к сожалению, занимается бизнесом», – призналась Чистякова.
«Я не люблю большие пространства. Я хочу жить в однушке. Мне, правда, много не надо. Я хочу жить отдельно от семьи, потому что я уже взрослый человек. Я чувствую себя, как будто мне 28. Понимаю, что мне 16, и меня никто не отпустит», – заключила Лидия в YouTube-шоу «Про говори».
Напомним, ранее певица Глюкоза рассказала о своем детстве.