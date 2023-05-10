«Мама никогда не помогала ничем»: дочь Глюкозы собралась покинуть родительский дом

«Я не люблю большие пространства. Я хочу жить в однушке. Мне, правда, много не надо. Я хочу жить отдельно от семьи, потому что я уже взрослый человек. Я чувствую себя, как будто мне 28. Понимаю, что мне 16, и меня никто не отпустит», – заключила Лидия в YouTube-шоу «Про говори».