«Сварганит мои любимые пирожки»: Курбан Омаров показал виллу в Дубае, которую арендовал для возлюбленной

Бизнесмен и блогер опубликовал в своем микроблоге кадры с шикарной виллы в Дубае. Знаменитость преподнес апартаменты своей девушке.
Отметим, у возлюбленной Омарова скоро день рождения. На торжество Валерии Курбан не пожалел денег и арендовал роскошную виллу.
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«11 мая у Валерии день рождения. Я решил вылететь и устроить ей сюрприз. Мы едем в супермаркет за продуктами, потому что в этот раз мы остановились на вилле. Я не могу есть еду, которую готовят другие люди. Лерка сейчас сварганит мои любимые пирожки в Дубае», – похвастался Курбан Омаров.
«Не смог я без тебя. Все видели, как я пытался забыть. Но я не смог! Если ты простишь и вернешься, у тебя будет самый лучший муж на свете. Этот серый мир без тебя ад! Мы с тобой столько всего прошли. Это был самый счастливый год в моей жизни. А последние два месяца, как в тумане. Все заметили, как меня повело. Я больше так не хочу. Просто пришли адрес и я буду через 5 секунд», – писал Омаров о своей Валерии.
Валерия на вилле. Фото: соцсети
Напомним, ранее Курбан Омаров грубо ответил хейтерам, которые писали гадости о его возлюбленной.