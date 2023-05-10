«Сварганит мои любимые пирожки»: Курбан Омаров показал виллу в Дубае, которую арендовал для возлюбленной

«Не смог я без тебя. Все видели, как я пытался забыть. Но я не смог! Если ты простишь и вернешься, у тебя будет самый лучший муж на свете. Этот серый мир без тебя ад! Мы с тобой столько всего прошли. Это был самый счастливый год в моей жизни. А последние два месяца, как в тумане. Все заметили, как меня повело. Я больше так не хочу. Просто пришли адрес и я буду через 5 секунд», – писал Омаров о своей Валерии.