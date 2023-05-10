«Я будто родила»: Анастасия Костенко поделилась эмоциями после увеличения груди

Модель Анастасия Костенко вышла на связь после того, как легла под нож пластического хирурга.
Знаменитость заявила, что очень боялась операции. Однако все прошло лучше, чем она представляла.
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«Все прошло отлично, я в своей палате. Чувствую себя прекрасно. Я так настраивала себя на сумасшедшую боль, какие-то плиты, но ощущение просто будто я перетренировалась в спортзале. Как будто пришла после долгого перерыва и позанималась. Прикольно», – поделилась Костенко.
«Очень переживала насчет языкового барьера, думала, вдруг какое-то слово не пойму, особенно, когда окажусь в операционной перед входом в наркоз. Все было классно, плавно, так приветливо, заботливо, что нет слов, одни эмоции. Я будто родила – окситоцин повысился», – добавила Анастасия в личном микроблоге.
Напомним, ранее Анастасия Костенко заявила о решении кардинальных перемен во внешности.