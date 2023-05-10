«Я будто родила»: Анастасия Костенко поделилась эмоциями после увеличения груди

Модель Анастасия Костенко вышла на связь после того, как легла под нож пластического хирурга.

Знаменитость заявила, что очень боялась операции. Однако все прошло лучше, чем она представляла.

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