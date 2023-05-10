«Главное, что я был уже готов»: бывший муж Самбурской поделился буднями новоиспеченного отца

Экс-возлюбленный актрисы Настасьи Самбурской – Кирилл Дыцевич – рассказал о своей новой роли отца.

Напомним, не так давно артист впервые стал папой. О своей 24-летней жене Кристине Вайнас он говорит только умилительные вещи. Знаменитость женился на ней в прошлом году и намерен прожить с любимой до конца жизни.

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