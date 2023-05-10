«Главное, что я был уже готов»: бывший муж Самбурской поделился буднями новоиспеченного отца

Экс-возлюбленный актрисы Настасьи Самбурской – Кирилл Дыцевич – рассказал о своей новой роли отца.
Напомним, не так давно артист впервые стал папой. О своей 24-летней жене Кристине Вайнас он говорит только умилительные вещи. Знаменитость женился на ней в прошлом году и намерен прожить с любимой до конца жизни.
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«Прекрасно, когда это все взаимно, надолго, а лучше навсегда. Вот это по-настоящему сильно. Я верю в любовь на всю жизнь. Мои родители тому пример, они всю жизнь вместе и очень любят друг друга. У меня все прекрасно, есть семья, слава Богу! И это не влюбленность, а любовь», – отметил бывший Самбурской.
«Ровно через месяц после моего юбилея – 21 января у меня родился сын. Назвали его Марселем. Теперь я молодой папа и все главные заботы и волнения конечно теперь связаны с малышом. Главное, что я был уже готов к тому, чтобы стать отцом и взять на себя эту ответственность», – рассказал бывший муж Настасьи Самбурской в беседе с tnzvezdy.ru.
А вот Настасья Самбурская только мечтает о достойном муже и детях.