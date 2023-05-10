Показала, кого потерял бывший: Валя Карнавал в тугом платье обнажила упругие полушария груди, сняв видео в уборной

Валя Карнавал уже несколько лет активно строит карьеру певицы. Ей удалось стать популярной в России благодаря своему блогу. Она снимает видео, которые набирают миллионы просмотров. Недавно 21-летняя артистка готовилась к свадьбе, но объявила о расставании с Сашей Стоуном и улетела в Таиланд.
Теперь Валя переживает расставание с женихом. Она проколола пупок и устроила фотосессию в бикини. А накануне блогерша облачилась в черное тугое мини-платье. Она покрасовалась в уборной, демонстрируя свои формы. Карнавал оголила пышные полушария груди. Она игриво переминалась с ножки на ножку.
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Поклонники отметили, что звезда постройнела. Многие осыпали комплиментами юную певицу. «Это смело», «Какая красотка», «Правильно, пусть видит, какую потерял», «Сразу появились свежие кадры», «Саге точно такое не нравилось! Откровенные наряды», «Скромности нет», — стали писать в Сети.