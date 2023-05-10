Показала, кого потерял бывший: Валя Карнавал в тугом платье обнажила упругие полушария груди, сняв видео в уборной

Теперь Валя переживает расставание с женихом. Она проколола пупок и устроила фотосессию в бикини. А накануне блогерша облачилась в черное тугое мини-платье. Она покрасовалась в уборной, демонстрируя свои формы. Карнавал оголила пышные полушария груди. Она игриво переминалась с ножки на ножку.

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