Алишер Моргенштерн* завел себе новую подружку – страстные поцелуи на пляже с блогершей Лизой Василенко

В Сети появились кадры, на которых скандальный шоумен Алишер Моргенштерн* целовал и обнимал украинскую блогершу Лизу Василенко.

Напомним, что после развода с блогером Диларой Зинатуллиной артиста не видели в компании какой-либо возлюбленной. Сам рэпер неоднократно заявлял в своих музыкальных композициях, что он всегда общается с большим количеством женщин. Однако серьезным отношениям не место в его жизни.

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Теперь же ситуация могла поменяться, считают поклонники Моргенштерна*. Дело в том, что репера увидели в компании блогерши Лизы Василенко. Знаменитости вели себя как пара на глазах у общественности.