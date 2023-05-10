Алишер Моргенштерн* завел себе новую подружку – страстные поцелуи на пляже с блогершей Лизой Василенко

Алишер Моргенштерн* и Лиза Василенко. Фото: соцсети

Сбежавший из России артист развелся с женой Диларой, а теперь знаменитость поймали в компании рыжеволосой красотки.

В Сети появились кадры, на которых скандальный шоумен Алишер Моргенштерн* целовал и обнимал украинскую блогершу Лизу Василенко.

Напомним, что после развода с блогером Диларой Зинатуллиной артиста не видели в компании какой-либо возлюбленной. Сам рэпер неоднократно заявлял в своих музыкальных композициях, что он всегда общается с большим количеством женщин. Однако серьезным отношениям не место в его жизни.

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Теперь же ситуация могла поменяться, считают поклонники Моргенштерна*. Дело в том, что репера увидели в компании блогерши Лизы Василенко. Знаменитости вели себя как пара на глазах у общественности. 

Алишер Моргенштерн* и Лиза Василенко на пляже. Фото: соцсети 

Отметим, что Лиза Василенко – украинская актриса и блогер. Она снималась в сериале «Школа» на канале 1 + 1. 

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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