Ольга Нечаева вслед за Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной не платила многомиллионные налоги

Стало известно, кто из крупных блогеров может оказаться на месте инфоцыганок Елены Блиновской и Лерчек.
Оказалось, блогер Ольга Нечаева (Акуна Матата) подозревается в неуплате налогов на сумму 10 млн рублей.
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Как и ее предшественницы, Нечаева дробила бизнес. Она оформила свой бизнес на тетю, потом на маму и на себя. А муж Нечаевой оформлен как владелец онлайн-курсов по похудению.
К слову, свой 26-й день рождения Нечаева отметила так, как учила Блиновская: с размахом и дорогими артистами. В элитном Lapino Hall в Подмосковье вечеринку блогера вели Николай Басков и Гарик Харламов. А перед гостями пели Григорий Лепс и Леонид Агутин.
В отношении Нечаевой проводят проверку правоохранительные органы.
Напомним, ранее стало известно, что Блиновская может переехать из-под домашнего ареста в СИЗО.