Блогер Ольга Нечаева вслед за Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной не платила многомиллионные налоги

К слову, свой 26-й день рождения Нечаева отметила так, как учила Блиновская: с размахом и дорогими артистами. В элитном Lapino Hall в Подмосковье вечеринку блогера вели Николай Басков и Гарик Харламов. А перед гостями пели Григорий Лепс и Леонид Агутин.

В отношении Нечаевой проводят проверку правоохранительные органы.

Напомним, ранее стало известно, что Блиновская может переехать из-под домашнего ареста в СИЗО.