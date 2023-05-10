Лопырева в алых стрингах блеснула своими «сочными» формами: в море оголила упругий «поплавок»

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. Она победила в конкурсе красоты «Мисс Россия» больше 20 лет назад. Теперь блондинка живет в Дубае, где растит сына Марка Лео. Она часто появляется на светских раутах. В свои 39 лет модель держит себя в форме. На этот раз звезда приехала отдыхать в Абу-Даби с наследником.
На этот раз Лопырева решила поделиться личными кадрами. Она поплескалась в воде, надев алое мини-бикини. Блондинка подставила солнцу свои ягодицы. Она также играла на пляже с сыном. Модель блеснула пышными полушариями груди в лифчике на тонких лямках. Виктория красовалась на фоне побережья.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. «Ох, вот это красотка», «Русалочка вышла на берег», «Ну до чего сочная», «Тут все прекрасно», «Выглядит особенно аппетитно», «Что за мамочка», «Спасательница сердец», — стали писать подписчики.