Лопырева в алых стрингах блеснула своими «сочными» формами: в море оголила упругий «поплавок»

На этот раз Лопырева решила поделиться личными кадрами. Она поплескалась в воде, надев алое мини-бикини. Блондинка подставила солнцу свои ягодицы. Она также играла на пляже с сыном. Модель блеснула пышными полушариями груди в лифчике на тонких лямках. Виктория красовалась на фоне побережья.

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