Нюша в кожаном лифчике обнажила упругие «мячики»: распахнула жакет, сразив поклонников горячим видом

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей еще в юном возрасте. Теперь у нее есть двое детей: дочка Серафима-Симба и сын Сафррон. Однако артистка готовится к возращению на сцену. Она занимается спортом и предстает на публике в смелых нарядах.
На этот раз Нюша вернулась в Москву. Накануне она отправилась на «Русское радио». Для такого случая певица облачилась в лосины с широким поясом и укороченный жакет, который она распахнула. Артистка оголила грудь в кожаном лифчике. Она устроила дефиле, красуясь в сапожках.
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Поклонники были сражены откровенным нарядом Нюши. Многие отметили, что она вернулась в форму. «Как хороша», «Ох, вот это декольте», «Ну прям тигрица», «Это горячо», «Фигура шикарная», «Вернулась наша зажигалочка», «Вот это мамочка», — стали писать подписчики.