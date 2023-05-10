Нюша в кожаном лифчике обнажила упругие «мячики»: распахнула жакет, сразив поклонников горячим видом

На этот раз Нюша вернулась в Москву. Накануне она отправилась на «Русское радио». Для такого случая певица облачилась в лосины с широким поясом и укороченный жакет, который она распахнула. Артистка оголила грудь в кожаном лифчике. Она устроила дефиле, красуясь в сапожках.

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