Стоцкая предстала на прогулке с подросшими детьми: сын – догоняет по росту маму, дочка – копия Киркорова

Теперь Стоцкая стоит отношения с коллегой Александром Казьминым. Но она свободное время всегда посвящает наследниками. На днях певица отметила шестилетие дочки. А 9 мая она вышла с детьми на прогулку. Девочка была в плюшевой куртке. Рядом шел и 11-летний сын Александр, который уже дорос до маминого плеча.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».