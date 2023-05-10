Стоцкая предстала на прогулке с подросшими детьми: сын – догоняет по росту маму, дочка – копия Киркорова

Анастасия Стоцкая много лет выступает на сцене. Она играет в мюзиклах и порой участвует в концертах. Много лет артистка дружит с Филиппом Киркоровым. Им даже приписывали роман. Однако она несколько лет назад рассталась с бизнесменом Cергеем Абгаряном, от которого родила двоих детей.
Теперь Стоцкая стоит отношения с коллегой Александром Казьминым. Но она свободное время всегда посвящает наследниками. На днях певица отметила шестилетие дочки. А 9 мая она вышла с детьми на прогулку. Девочка была в плюшевой куртке. Рядом шел и 11-летний сын Александр, который уже дорос до маминого плеча.
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Анастасия Стоцкая с детьми. Фото: соцсети звезды
«Наконец-то выходной, который можно провести с детьми, гуляем, наслаждаемся.
С Днем Победы всех! Этот праздник будет для меня всегда со слезами на глазах... Самый важный праздник для нас с вами, помним, ценим. И обязательно очень важно передать это все нашим детям и никогда не забывать о Великой Победе наших предков. Спасибо всем нашим героям, дедушкам, бабушкам за Победу!» – написала звезда.
Поклонники поразились тому, как выросли дети. Многие снова отметили, что они похожи на Киркорова.