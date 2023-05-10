Волочкова в нюдовом бикини игриво окунулась в воду: обнажила свои «кнопочки» в намокшем лифчике

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она была солисткой Большого театра. А теперь балерина все чаще демонстрирует свои формы. Она не раз оказывалась в центре скандалов из-за того, что оголяется в публичных местах. Недавно артистка улетела на Мальдивы, где красуется даже топлес.
На этот раз Волочкова решила искупаться в океане. Она облачилась в нюдовое бикини. Балерина стала грациозно плескаться на волнах. Она оголила свои изящные формы. При этом блондинка засветила грудь во всей красе. Анастасия блеснула интимными частями тела в намокшем лифчике. При этом она похвасталась перстнями на пальцах.
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Поклонники стали активно обсуждать кадры. Одни осудили Анастасию за откровенные кадры. Другие не оценили ее стиль. «Ох, все опять видно», «Вообще не скрывает ничего», «Очки пора выбросить», «Нет слов», «Что-то говорит, а что не ясно», «С кольцами плавать — ужас», — прокомментировали пост подписчики.