Назло Стоуну сделала пирсинг: похудевшая Карнавал оголила прелести на отдыхе, засветив интимную часть тела

Пока Валя не раскрывает всех подробностей. Однако она сообщила, что решилась на важный шаг. Блогерша проколола себе пупок. Она поделилась пикантными селфи с курорта. Певица в мини-шортиках и топике оголила свой плоский живот. За последние месяцы Карнавал сильно похудела. Стоун отрицал, что причастен к тому, что она потеряла вес.

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