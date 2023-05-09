Назло Стоуну сделала пирсинг: похудевшая Карнавал оголила прелести на отдыхе, засветив интимную часть тела

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной в России. Она активно строит карьеру певицы, а также продолжает быть блогершей. Все чаще юную исполнительницу зовут на телевизионные проекты. Последний год она встречалась с Сашей Стоуном. Они готовились к свадьбе. Но на днях звезда уехала в Таиланд и объявила, что рассталась с бойфрендом.
Пока Валя не раскрывает всех подробностей. Однако она сообщила, что решилась на важный шаг. Блогерша проколола себе пупок. Она поделилась пикантными селфи с курорта. Певица в мини-шортиках и топике оголила свой плоский живот. За последние месяцы Карнавал сильно похудела. Стоун отрицал, что причастен к тому, что она потеряла вес.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как выглядит Валя. Многие отметили, что она правильно поступила. «Ох, что же произошло?», «Проходит все стадии расставания», «Ну очень худая», «Животик вообще плоский», «Да, как тебя довели до такого», «Саше утерла нос», — стали писать в Сети.