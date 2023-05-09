Истинная леди: Миддлтон в воздушном платье небесно-голубого цвета и шляпке предстала на вечеринке в саду Букингемского дворца

Также в Лондоне прошел праздничный концерт в честь короля. А 9 мая принц и принцесса Уэльские устроили в честь Карла III вечеринку в саду в Букингемском дворце с герцогом и герцогиней Эдинбургскими.

Миддлтон появилась на публике в нежно-голубом воздушном платье. Наряд с бантиком и прозрачным верхом дополнили шляпка и серебристые лодочки. Принц Уильям надел фрак и цилиндр.

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