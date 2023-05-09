Истинная леди: Миддлтон в воздушном платье небесно-голубого цвета и шляпке предстала на вечеринке в саду Букингемского дворца

Кейт Миддлтон давно стала частью королевской семьи. В прошлом году у нее появилось еще больше обязанностей. А недавно в Великобритании состоялась коронация Карла III. Во время этой церемонии принцесса Уэльская была с мужем принцем Уильямом и детьми. Она поразила своим образом и статью.
Также в Лондоне прошел праздничный концерт в честь короля. А 9 мая принц и принцесса Уэльские устроили в честь Карла III вечеринку в саду в Букингемском дворце с герцогом и герцогиней Эдинбургскими.
Миддлтон появилась на публике в нежно-голубом воздушном платье. Наряд с бантиком и прозрачным верхом дополнили шляпка и серебристые лодочки. Принц Уильям надел фрак и цилиндр.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Гости были очарованы тем, как выглядела Кэтрин. Ее осыпали комплиментами. Она вновь показала, что обладает безупречным чувством стиля. Примечательно, что накануне пара водила детей в школу скаутов. Они стреляли из рука, копали лопатой. А теперь Миддлтон красовалась на светском рауте в саду Букингемского дворца.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press