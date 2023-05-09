39-летняя Рудова распахнула рубашку, сверкнув своим мягким животиком: привлекла внимание в Дубае

На этот раз Рудова проводит отпуск в Дубае. Она то и дело наряжается на курорте. Актриса предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. На этот раз она предстала в белых шортиках и рубашке, которую распахнула. Наталья решила оголить свои манкие формы. Она показала мягкий животик.

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