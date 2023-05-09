39-летняя Рудова распахнула рубашку, сверкнув своим мягким животиком: привлекла внимание в Дубае

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в кино. Блондинка смогла завоевать любовь миллионов поклонников. В 39 лет она держит себя в форме. Артистка держит свою личную жизнь за семью замками, но она никогда не остается без мужского внимания.
На этот раз Рудова проводит отпуск в Дубае. Она то и дело наряжается на курорте. Актриса предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. На этот раз она предстала в белых шортиках и рубашке, которую распахнула. Наталья решила оголить свои манкие формы. Она показала мягкий животик.
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Поклонники восхитились фигурой Натальи. Многие отметили, что она выглядит привлекательно. «Вот это леди в белом», «Ну прям конфетка», «Всем бы живот оголять в 40 лет», «Ох, плоский — зависть», «Выглядит роскошно», «Ожившая Барби», — стали писать в Сети.