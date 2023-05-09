Обнаженная Агата Муцениеце сверкнула влажным телом под пенкой: «сладкие холмики» вздымаются

Уже не первую неделю Агата находится в Сочи. Сначала она участвовала в съемках, а теперь отдыхает в компании детей. Но накануне актриса отправилась на необычную процедуру. Она предстала без одежды. Муцениеце прилегла на каменный стол. Ее покрыли пышной пеной. Звезда засветила свои прелести в трусиках от купальника.

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