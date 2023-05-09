Обнаженная Агата Муцениеце сверкнула влажным телом под пенкой: «сладкие холмики» вздымаются

Агата Муцениеце уже давно стала популярной актрисой. Она снялась в десятках кинокартин Зрители ее любят за роли в «Закрытой школе» и «Честном разводе». А после развода с Павлом Прилучным она стала чаще носить смелые наряды и даже получила роль в кабаре театре. Звезда не перестает удивлять публику.
Уже не первую неделю Агата находится в Сочи. Сначала она участвовала в съемках, а теперь отдыхает в компании детей. Но накануне актриса отправилась на необычную процедуру. Она предстала без одежды. Муцениеце прилегла на каменный стол. Ее покрыли пышной пеной. Звезда засветила свои прелести в трусиках от купальника.
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«Я конечно со стороны казалась себе дико секси, а оказалось просто маршмеллоу», – заявила она.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего хороша», «Ой, даже пена не скрыла вашей красоты», «Фигурка роскошная», «А какие щечки», «В отличной форме», «Ну тут даже очень секси», «Агата, вы сразили», — стали писать подписчики.